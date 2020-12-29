Hollanda'dan şoke eden ölüm istatistiği

Hollanda'da İkinci Dünya Savaşının beri kaydedilen en yüksek ölüm sayısı kaydedildi. Ülkede 2020 yılındı 162 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Hollanda Merkezi İstatistik Kurumunun (CBS) verilerine göre, ülkede 2020'de ölen kişi sayısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle öngörülenden 13 bin fazla oldu.

Ülkede 162 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği 2020, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir yılda en fazla kişinin hayatını kaybettiği sene olarak kayıtlara geçti.

Hollanda'da resmi rakamlara göre salgının başından bu yana Kovid-19 nedeniyle 11 bin 42 kişi hayatını kaybetti.

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29/12/2020 17:28