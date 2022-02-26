Hollanda'dan Ukrayna'ya 200 Stinger uçaksavar füzesi desteği

Hollanda hükümeti, Ukrayna'ya 200 Stinger uçaksavar füzesi gönderecek. Ayrıca daha önce Kiev'den Lviv'deki Hollanda destek merkezine taşınan büyükelçilik görevlileri Polonya'ya geçecek.

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26/02/2022

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Hollanda'dan Ukrayna'ya 200 Stinger uçaksavar füzesi desteği

Hollanda Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarınca yapılan ortak yazılı açıklamada, Ukrayna'nın ek askeri malzeme desteği talebinde bulunduğu ve bunun karşılanacağı duyuruldu.

Açıklamada, Ukrayna'ya en kısa sürede 200 Stinger uçaksavar füzesinin tedarik edileceğine işaret edildi.

Silah, radar ve miğfer gibi farklı askeri malzemelerin bir kısmının bugün sevk edildiği kaydedilen açıklamada, diğerlerinin de en kısa sürede nakledileceği bilgisi paylaşıldı.

Hollanda büyükelçilik görevlilileri Polonya'ya geçecek

Açıklamada, Ukrayna'da güvenliğin tahmin edilemez durumda olduğu ve ülkenin batısındaki Lviv'de de güvenlik durumunun kötüleştiği gerekçesiyle daha önce Kiev'den Lviv'deki Hollanda destek merkezine taşınan büyükelçilik görevlilerinin Polonya'ya geçeceklerinin altını çizdi.

Hollanda hükümeti, 18 Şubat'ta Ukrayna'ya radar ve miğfer gibi farklı askeri malzeme yardımında bulunacağını açıklamıştı.

26/02/2022 11:42
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TAGS: Hollanda, Ukrayna, uçaksavar füzesi
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