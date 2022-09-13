Hollanda'nın Haarlem kenti et ürünü reklamlarını yasaklayan ilk kent oluyor

Hollanda'nın Haarlem kenti bir ilke imza atarak iklim değişikliğine etkisi olan birçok et ürünü için reklam yasağı getirdi. Yasağa göre 2024 yılından itibaren otobüs, durak ve ekranlar gibi halka açık yerlerde büyük havan çiftliklerinde üretilen et ürünlerinin reklamına yer verilmeyecek.

160 bin nüfuslu Haarlem kenti belediyesinin geçtiğimiz yıl kasım ayında onayladığı geçen haftaya kadar fark edilmeyen yasağı belediyenin reklam ajanslarına yaptığı resmi bilgilendirme ile ortaya çıktı.

Belediye meclisinin GroenLinks (Yeşil Sol) partili üyesi Ziggy Klazes, kamuya açık alanlarda et reklamının yasaklanmasının Hollanda'da, hatta Avrupa'da ve dünyada bir ilk olduğunu belirtti.

Teklifi kaleme alan Klazes, belediyenin kentin kamusal alanlarını küresel ısınmayı arttıracak ürünler için kiralayarak para kazanmasının kent politikasına aykırı olduğunu belirtti.

AFP haber ajansına konuşan Klazes, yasağın aşırı çiftçilik sonucu ucuz et üretimini hedef aldığının altını çizdi. Klazes ayrıca bu ürünleri kullanan ayaküstü yemek sektörünün de bu yasağa dahil olduğu görüşünü taşıdığını ifade etti.

Kentin henüz organik et ürünlerinin reklam yasağı kapsamında olup olmadığı konusunda karar alınmadı.

Amsterdam ve Lahey kentleri daha önce hava ulaşımı, fosil yakıtla çalışan araba ve fosil yakıt reklamlarını yasaklamıştı, ancak et reklamı yasağını listeye ekleyen Haarlem oldu.

Yasak yasal mı?

Haarlem'in getirdiği yasağın ne kadar yasal olduğu tartışılıyor. Groningen Üniversitesi idari hukuk profesörlerinden Herman Broering'e göre yasağa ifade özgürlüğüne saldırı değerlendirmesiyle karşı çıkılabilir.

Yasağı öneren Haarlem belediye üyesi Klazes, yasak yürürlüğe girmeden bütün yasal konuların gözden geçirilmesi gerektiğini kabul ediyor. "İş yerlerinin reklamlarını yasaklayamazsınız, ama hak sağlığı gerekesiyle bir grup ürünün reklamını yasaklayabilirsiniz" diyerek sigara reklamlarını örnek gösteriyor.

"Diktatörlük" eleştirisi

Büyük bir tarım ve hayvancılık sektörüne sahip olan Hollanda'da Haarlem'in yasağı eleştirileri de beraberinde getirdi.

Hollanda et endüstrisi ve bazı siyasi partiler yasağın bir çeşit sansürcülük olduğunu ve et yiyen kişileri yaftaladığını belirtti.

Haarlem belediyesini sağ kanattan BVNL partili üyesi Joey Rademaker de "Reklamları siyasi sebeplerle yasaklamak bir çeşit diktatörlük" diyerek tepkisini dile getirdi.

Sektörü temsil eden Centrale Organisatie voor de Vleessector (Et Sektörü için Merkezi Örgütü) Trouw gazetesine yaptığı açıklamada Haarlemli yetkililerin "insanlar için neyin en iyi olduğunu söyleme konusunda ileri gittiklerini" kaydetti.

Örgüt geçtiğimiz günlerde et tüketimini teşvik etmek için "Hollanda Et Diyarı" adlı bir kampanya başlatmıştı.

Tarım faaliyetlerinin çevre sorunlarına etkisi

Haarlem'in et reklamı yasağı ülkede hassas bir döneme denk geldi. Hükümet Avrupa Birliği'nin çevre hedeflerine uyabilmek adına nitrojen salınımını azaltmayı planlarken, bu girişim çiftçilerin aylar süren protestolarını tetikledi.

Hollanda hükümeti ülkedeki toplam dört milyonu bulan inek sayısını neredeyse üçte bir azaltmak istiyor. Bunun için bazı çiftliklerin kapanması da gündemde.

Hollandalı çiftçiler ise bu plana öfkeli. Tezek ve çöpler yığarak ve ateş yakarak yolları kapatan çiftçiler, traktörlerle de dev protestolar düzenledi. Çiftçilerin bu protestoları dünya çapında sağ eğilimli cepheden destek gördü Destek veren isimlerden biri de eski ABD Başkanı Donald Trump oldu.

Tarımsal faaliyetler ormansızlaşma, sera gazı salınımı ve iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve ekosistem kaybı gibi birçok çevresel sorunu körüklüyor.

Buradan hareketle AB, bireylerin et ve süt tüketimini azaltmalarını öneriyor.

Hollanda istatistik kurumuna göre ülkede halkın yüzde 20'si her gün, yüzde 95'i ise genel anlamda et tüketiyor.

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13/09/2022 11:22