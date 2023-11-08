Hollywood grevinde yapay zekâ gerilimi

Son aylarda Hollywood, yaşanan grevle sarsılıyor. Oyuncular ve yazarların grevi pek çok yapımın durmasına, ertelenmesine neden oldu. Ancak eylül ayının sonunda yazarlarla bir anlaşmaya varılsa da oyuncuların savaşı hâlâ devam ediyor.

Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu (SAG-AFTRA) ile stüdyolar arasında anlaşma koşulları görüşülürken tarafların arası yeniden gerildi.

Hollywood sanatçılarını temsil eden sendika SAG-AFTRA, stüdyoların grevi sona erdirmeye yönelik son teklifinde; stüdyoların yüksek talep gören ve ölen sanatçıların yapay zekâ tarafından oluşturulmuş benzerlerini yeniden kullanmalarına izin veren maddeyi reddetti.

Sendika yanlısı bir kaynak pazartesi günü, “Sanatçıları sömürmek için bu boşluklara sahip olamazlar. Bu dilin ayakta kalmasına izin veremeyiz” dedi.

Teklifin özellikle de ölü sanatçıların yapay zekâ tarafından oluşturulan benzerlerinin izin olmadan sınırsız kullanımını savunması dikkat çekti.