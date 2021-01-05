Hollywood yıldızı Emma Stone ilk bebeğini bekliyor

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05/01/2021

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Hollywood yıldızı Emma Stone ilk bebeğini bekliyor

Hollywood yıldızı Emma Stone'un eşi Dave McCary ile bebek beklediği ortaya çıktı.

People dergisine konuşan kaynaklar, 32 yaşındaki oyuncu Emma Stone'un ilk çocuğuna hamile olduğunu açıkladı.

Stone, 30 Aralık 2020'de Los Angeles'ta çekilen fotoğraflarında karnında şişlikle görülmüştü. 

Stone ve McCary çifti, nişanlandıklarını 2019 yılında nişanlı olduklarını duyurmuştu. Nişandan bir süre sonra çiftin evlendiği ancak gizli tutulduğu belirtilmişti. 

05/01/2021 12:16
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TAGS: Emma Stone
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