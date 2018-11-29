Hollywood yıldızı sandığı dolandırıcıya 15 bin dolar gönderdi

Rusya'nın İrkutsk kentinden 42 yaşındaki bir kadın, kendisini Hollywood aktörü Chris Hemsworth olarak tanıtan kişilerce dolandırıldı. Kadın, Hemsworth sandığı kişiye yaşadığı yere gelmesi için 15 bin dolar gönderdi.

İrkutsk'ta evliliğinde sorunlar olan 2 çocuk annesi 42 yaşındaki bir kadın, kendini 35 yaşındaki Hollywood aktörü Chris Hemsworth olarak tanıtan birinden Twitter üzerinden "Çok güzelsin, konuşabilir miyiz?" ifadelerinin yazılı olduğu bir mesaj aldı.

İsmi belirtilmeyen kadın içinde bulunduğu psikolojik durumun da etkisiyle ‘Hemsworth'la konuşmayı kabul etti. Sahte Hemsworth, iki haftalık bir konuşma sonrasında Avustralya'dan kadınla tanışmak için İrkutsk'a gelmeyi teklif etti.

Daha sonra da kendini Hemsworth olarak tanıtan kişinin ‘avukatı' devreye girdi ve müvekkilinin maddi olarak zor bir dönemden geçtiğini, vize, sigorta ve özel uçağının park masraflarının karşılanması gerektiğini söyledi.

Sahte avukat, kadını alınan paranın geri ödeneceğine inandırmak için Hemsworth'ün ehliyetinin kopyasını gönderdi. Sarışın, mavi gözlü aktörün cazibesine kapılan kadın, 15 bin dolar kredi çekip istenen parayı gönderdi. Parayı istenen hesaba yatırdıktan sonra da Twitter hesabı ortadan kayboldu, kadın bir daha da hiçbir mesaj almadı.