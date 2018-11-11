Hollywood yıldızı yangın yüzünden evini terk etti!
Hollywood'un dünyaca ünlü siyahi aktörü Will Smith, California'daki yangın yüzünden evinden olabilir.
11/11/2018
Aktör Will Smith’in Instagram’dan paylaştığı görüntülerde devası yangının evine doğru ilerlediği görüldü. Will Smith paylaşımında, “Biz tahliye alanında değiliz ancak bundan hoşanmadık gidiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
Smith’in ailesini evden uzaklaştırdığı bilinirken, California’daki yangında şimdiye kadar 1000’den fazla ev ve iş yerinin hasar gördüğü 9 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.