Hollywood yıldızı yangın yüzünden evini terk etti!

Aktör Will Smith’in Instagram’dan paylaştığı görüntülerde devası yangının evine doğru ilerlediği görüldü. Will Smith paylaşımında, “Biz tahliye alanında değiliz ancak bundan hoşanmadık gidiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Smith’in ailesini evden uzaklaştırdığı bilinirken, California’daki yangında şimdiye kadar 1000’den fazla ev ve iş yerinin hasar gördüğü 9 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.