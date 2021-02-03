Hollywood'da şoke eden 'tabela' eylemi

Dünyada sinemanın merkezi olarak kabul edilen Los Angeles kentindeki Hollywood bölgesi aynı zamanda tepelerinde yer alan efsanevi 'Hollywood' yazısı tabelasıyla tanınıyor. Bu sembol haline gelmiş 'Hollywood' yazısını 'Hollyboob-Kutsal Meme' şeklinde değiştiren ünlü bir model ve arkadaşları, polis tarafından ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı. Tuhaf eylem dünyada gündem oldu.

ABD'nin Los Angeles kentinin simgesi haline gelen Hollywood'da dünyayı şaşkınlığa düşüren bir eylem yapıldı. 'Hollywood' yazısını 'Hollyboob-Kutsal Meme' şeklinde değiştiren ünlü bir model ve arkadaşları yakalanıp gözaltına alındı.

The New York Post'un haberine göre polisin gözaltına aldığı 6 kişi arasında ünlü model Julia Rose da yer alıyor. Rose, ABD'deki 2019 beyzbol şampiyonluk serisinde (2019 World Series) göğüslerini canlı yayında göstererek kendisinden söz ettirmişti.

Ünlü fenomen yapılan eylem nedeniyle sosyal medyada pek çok takipçisinin övgüsünü aldı ve polisin ellerini arkadan kelepçelediğinin görüldüğü videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Rose ve diğer 5 kişinin Mount Lee tepesine çıkarken fark edilmesi üzerine bir polis helikopteri ve bekçiler harekete geçerek ekibi yakaladı.

Fotoğraflar meşhur tabeladaki 'W' harfinin üzerine 'B' harfinin bulunduğu bir muşamba örtüldüğünü ve 'D' harfinin de değiştirildiğini gösteriyor.

Bahsi geçen fotoğrafta tabelanın 'Hollyboob' (Kutsal Meme) yazacak şekilde değiştirildiği görülüyor. Tepeye izinsiz çıktıkları için gözaltına alınan grup daha sonra serbest bırakıldı.

Los Angeles Times'ın haberine göre, Los Angeles Polis Teşkilatı amiri Steve Lurie "Vandallık söz konusu değil çünkü tabelaya herhangi bir zarar verilmedi" ifadelerini kullandı.

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03/02/2021 18:42