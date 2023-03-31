Hollywood'un efsane oyuncularından Paul Newman’ın saatleri açık artırmada

"The Sting", "Azap Yolu", "Sonsuz Ölüm", "Parmaklıklar Arasında" gibi filmlerin yıldızı Paul Newman'ın son yıllarında taktığı bir çift Rolex Daytona saati, kızı Nell Newman tarafından Connecticut’taki evinde bir kalem ararken bulundu.

SON YILLARDA KULLANDIĞI SAATLER MÜZAYEDEDE

Söz konusu saatler, Newman ve eşi aktris Joanne Woodward’ın malikanesinden 300’den fazla hatıranın satışının bir parçası olarak, haziran ayında Sotheby’s’de müzayedeye çıkarılmaya hazırlanıyor.

REKOR FİYATA SATILACAK

Saatlerin tek başına 500 bin ila 1 milyon dolar arasında satılacağını tahmin ediyor.

Satışa sunulacak saatlerden biri Newman’a yarış takımı 1995 Daytona 24 Saat Yarışı’nda TS-1 sınıfını kazandıktan sonra verilmiş.

EŞİ TARAFINDAN HEDİYE EDİLMİŞ

Diğer saat ise Newman’ın 93 yaşındaki eşi aktris Joanne Woodward tarafından 2006 yılında hediye edilmiş.

New York’ta bir saat satıcısı olan Andrew Shear, “Eski Rolex koleksiyonculuğunu Paul Newman’la ilişkilendirebiliriz” dedi.

Shear, Newman’ın katıldığı yarışlarda hızını takip etmek veya akşam yemeğine geç kalmadığından emin olmak için bu saatleri kullanmasının, bunların değerine yüzbinlerce dolar eklediğini belirtiyor.

Ünlü oyuncu, yaşamı boyunca ısrarla Rolex saatler takmasıyla tanınıyor.

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31/03/2023 09:02