"Holodomor: Ukrayna'ya Dayatılan Açlık" Paneli

krayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, 1932-1933 yıllarında Ukrayna topraklarında milyonlarca insanın aç bırakılarak ölüme zorlandığı Holodomor'un "Sovyet rejiminin Ukrayna halkına yaşattığı en büyük trajedi" olduğunu söyledi.



Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği ve Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) iş birliğinde düzenlenen "Holodomor: Ukrayna'ya Dayatılan Açlık" başlıklı panele, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha, Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Marin Mottus, AVİM Başkanı Alev Kılıç, Ukrayna Güvenlik Servisi Arşiv Direktörü Andriy Kohut, Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisinden Prof. Stanislav Kulchytsky ve çok sayıda davetli katıldı.



Büyükelçi Sybiha, açılış konuşmasında, Holodomor'un Ukrayna halkında derin izler bıraktığını belirterek, "1932-1933 yıllarındaki Holodomor katliamı, Sovyet rejiminin Ukrayna halkına yaşattığı en büyük trajedidir. (Dönemin Sovyetler Birliği lideri Josef) Stalin, insanları açlığa mahkum ederek kimliğimizi ve özgürlüğümüzü elimizden almak istemiştir." diye konuştu.



AVİM Başkanı Kılıç da Sovyet rejiminin politikalarından en çok Ukrayna'nın mağdur olduğunu dile getirdi.

Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Ukrayna'nın bağımsızlığıyla Holodomor'a ilişkin farkındalığın arttığına işaret eden Kılıç, trajedinin unutulmamasının yaklaşık 35 bin Ukraynalının yaşadığı Türkiye için de önemli olduğunu söyledi.



"HOLODOMOR İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ SUÇTUR"



Ukrayna Güvenlik Servisi Arşiv Direktörü Kohut da trajedide milyonlarca insanın açlıktan öldüğünü anımsatarak, "Birleşmiş Milletlerin (BM) soykırımı önleme konvansiyonuna göre bu insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur." ifadelerini kullandı.



Holodomor'un Ukraynacada "aç bırakılarak öldürülme" anlamına geldiğini anımsatan Kohut, Stalin'in rejime karşı Ukrayna'dan gelebilecek tehditleri önlemek için insanları aç bırakarak ölüme mahkum ettiğini dile getirdi.



Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisinden Kulchytsky da "Stalin, Ukrayna halkını cezalandırdı. Ukrayna halkının kış için biriktirdiği erzakına el konuldu, köylülerin bulundukları bölgelerden ayrılmaları yasaklandı." şeklinde konuştu.



Ukrayna tarihinin en acı olaylarından Holodomor trajedisinde Sovyet rejimi, 1932-1933 yıllarında Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme zorladı. Ukrayna Ulusal Hafıza Enstitüsü verilerine göre, 1932-1934 yıllarında Ukrayna nüfusunun yüzde 13’üne karşılık gelen yaklaşık 4,5 milyon kişi kıtlıktan öldü. Rusça "açlıktan ölüm" anlamına gelen Holodomor ifadesi, Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrası “1932-1933 yıllarında Ukrayna’da büyük kıtlık” anlamıyla belgeler arasına girdi. Holodomor, 2005’te Ukrayna’da Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko döneminde devletin temel siyasi ideoloji haline gelirken, her yıl kasım ayının son cumartesi günü Holodomor Kurbanlarını Anma Günü ilan edildi.