Holosko M.Değirmenlik yolunda

M.Değirmenlik, yabancı futbolcu arayışlarında Beşiktaş'ta da forma giyen Slovak futbolcu Filip Holosko'nun manejeri ile transferi konusunda görüşüyor.

Türkiye Süper Ligi kariyerinde 240 maçta görev alan, fileleri 70 kez havalandıran, 1 Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası Şampiyonluğu yaşayan 38 yaşındaki deneyimli forvet Filip Holosko geçtiğimiz sezon ülkesinde SK Uvaly'de forma giyiyordu.

Holosko’nun menajeri tecrübeli oyuncuyu Miracle Değirmenlik’e önerdi. Miracle Değirmenlik Spor Kulübü Başkanı Hakan Törehan ve teknik direktör Mehmet Bolkan yabancı transfer konusunda futbolcunun bir sorunu olup olmadığını araştırırken, diğer yandan ise sağlık sorunu yoksa uygun anlaşma zeminini yaratmaya çalışıyor.

12 -20 Ağustos tarihleri arasında, Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirilecek 2. kamp döneminde yabancı oyuncu transferinin tamamlanması planlanıyor.

Filip Holosko Kimdir?

2005-2006 sezonu devre arasında Ersun Yanal yönetimindeki Süper Lig ekiplerinden Manisaspor'a transfer olarak Süper lig kariyerine başlayan Filip Holosko, 2007-08 sezonunda devre arasında Beşiktaş'a transfer oldu. 2008-09 sezonunda çok başarılı bir performans gösteren Holosko, 30 maçta 10 gol kaydederek, kariyerinin ilk Türkiye Ligi şampiyonluğunu yaşadı.

12 Ocak 2011 tarihinde İstanbul BB'ye kiralık olarak yarım sezonluğuna transfer olan Holosko, 2011-12 sezonunda tekrar Beşiktaş'a döndü. Samet Aybaba döneminde Hološko tekrar eski formunu yakaladı. 2. hafta oynanan Galatasaray derbisinde ilk kez forma şansı bulan futbolcu, ilk 11'de derbide 2 gol atarak takımın yıldızı haline geldi. Sezonun ilk yarısında 8 gol bulan futbolcu, ligin en golcü isimlerinden olmuştur. 11 Mayıs 2013 tarihinde BJK İnönü Stadyumu'nun kapanış maçı olan Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında yapılan maçta, bu stattaki son golü atarak tarihe geçti.

2014-15 sezonunda ise adı Bursaspor, Kasımpaşa SK ve Bursaspor ile de anılan Holosko, Çaykur Rizespor’a transfer oldu. 20 Temmuz 2015 tarihinde, Avustralya’ takımı Sydney FC ile sözleşme imzalayan ve 2 yıl Sydney FC forması giyen Holosko, 15 yıl sonra ülkesine geri dönerek Slovakya’nın Slo. Bratislava, Slovacko ve şu anda formasını giydiği SK Uvaly takımlarına transfer oldu.

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24/07/2022 15:19