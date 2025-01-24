Honda'nın merakla beklenen, yenilenen Civic modeli satışta!

Honda’nın en uzun ömürlü modellerinden biri olan Civic, yenilenen tasarımı ve özellikleriyle 25 Ocak'ta Türkiye'de satışa sunulacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya çapında 24 milyondan fazla satış adedine ulaşan Honda Civic, benzinli ve turbo LPG’li motor seçeneklerine sahip 1.5 litrelik VTEC Turbo motoruyla dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor.

Makyajlanan Honda Civic Sedan, yenilenen ön ve arka tasarımıyla dikkati çekerken, geniş iç hacmi ve sezgisel kullanım kolaylığı sağlayan iç mekan tasarımıyla C segmentinde konforlu bir sedan olarak öne çıkıyor.

"Duyguları Canlandıran Yenileyici Deneyim" konseptiyle geliştirilen Civic’te, Honda mühendisleri "insan odaklı" yaklaşımı esas alarak yakıt verimliliği, sürüş konforu ve güvenlik odaklı yenilikleri bir araya getirildi.

Benzinli ve LPG'li motor seçenekleri, Elegance+ ve Executive+ donanım paketleriyle sunulan yeni Civic, metalik meteor gri, metalik gümüş gri, platin beyaz, kristal siyah ve yeni eklenen kanyon mavisi olmak üzere beş farklı gövde rengi seçeneğiyle 25 Ocak’tan itibaren tüketicilerin beğenisine sunulacak.