Honduras'ta düşen özel jet ikiye ayrıldı

ABD Teksas'tan havalanan bir özel jet, Orta Amerika ülkesi Honduras'ta düştü.

Özel jetin başkent Tegucigalpa'daki Toncontin Uluslararası Havalimanı'na inişe geçtiği sırada çakıldığı bildiriliyor. Ortadan ikiye ayrılan uçakta şans eseri can kaybı yok, dokuz yaralı ise hastanelere taşındı. Honduras lideri Juan Orlando Hernandez, Twitter hesabından yaralıların durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Olay yerinden paylaşılan ilk görüntülerde, yerel halkın Gulfstream beyaz jetin enkazından yaralıları dışarı çıkardığı görüldü. İtfaiye ekipleri kaza bölgesine ulaştığında, uçağın üstüne su serpildiğini farketti.

Yerel saattle 11.15'te meydana gelen kazada, uçağın bazı parçaları caddenin diğer tarafında bulundu.

Dağlar arasında yer alan Toncontin, şehir merkezine yakın olmasıyla da dünyanın en zorlu havaalanları arasında yer alıyor.

Havalimanının pisti 2 bin 12 metre, yetkililer kaptanlardan pist çevresindeki mahallelere fazla yaklaşmamasını istiyor.

2008'de aynı yerde düşen uçakta 5 kişi hayatını kaybetmişti.

(Milliyet)