Hong Kong ve Tayvan arasında gerilim

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi hükümeti, Tayvan'ı Hong Kong'un içişlerine karışmakla suçladı.

Hong Kong hükümetinden yapılan açıklamada, Tayvan'da bulunan hükümet personelinin Hong Kong'a geri çekildiği kaydedildi.

Tayvan'daki faaliyetleri 18 Mayıs'ta geçici olarak durdurulan Ekonomi, Ticaret ve Kültür Ofisinin kapalı kalacağı belirtilen açıklamada, "Son yıllarda, Tayvan defalarca Hong Kong'un işlerine müdahale etti ve Hong Kong-Tayvan ilişkilerine geri dönüşü olmayan zarar verdi." ifadesi kullanıldı.

Hong Kong'da 2019'da demokrasi yanlısı protestoların başlamasının ve 2020'de Ulusal Güvenlik Yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından Tayvan ve Hong Kong'un ilişkileri gerilmişti.

Yasanın çıkmasıyla birçok kişi Hong Kong'dan ayrılmıştı.

Yasaya karşı tutum sergileyen Tayvan da Temmuz 2020'de Hong Konglulara göç, iltica, eğitim ve iş kurma gibi konularda kolaylık sağlayacak Tayvan-Hong Kong Hizmetler ve Değişimler Ofisini başkent Taipei'de hizmete sokmuştu.

Tayvan Anakara İlişkileri Konseyi Bakan Yardımcısı Chiu Chui-cheng, Ocak-Ekim 2020'de Tayvan'da ikamet izni için 7 bin 474 Hong Konglunun başvuru yaptığını ve bunun bir rekor olduğunu açıklamıştı.

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21/05/2021 17:33