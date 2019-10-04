Hong Kong'da göstericilere maske takma yasağı

Carrie Lam, düzenlediği bir basın toplantısında, göstericilerin maske takmasını yasakladığını açıklayarak "İnsanlar Hong Kong normale döner mi diye soruyorlar. Şiddeti durdurmak zorundayız" ifadesini kullandı.

Sömürge döneminden kalma acil durum yasası çerçevesinde uygulanan maske yasağının, şiddete başvuran göstericiler ve isyancıları hedef aldığını belirtti. Lam, "Bu karar, radikal davranışlar açısından etkili bir caydırıcı olacaktır. Hong Kong acil durum içinde değil ancak yaygın ve ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya" şeklinde konuştu.

Hong Kong Baş Yöneticisi, yasağa yasal destek sağlamak amacıyla daha sonra meclise götüreceğini de kaydetti.

Cumartesi günü yürürlüğe girecek maske yasağının, "yasa dışı" yürüyüşlere katılanlara uygulanacağı, ancak "meşru ihtiyaç" nedeniyle maske takanların yasaktan muaf olacağı belirtildi.

Yasağın duyurulmasından önce Hong Kong'da binlerce maskeli gösterici yürüyüş yapmıştı. "Maske takmak istiyorum" ve "Maske takmak suç değildir" sloganları atan göstericilere, trafikte sıkışıp kalan araçların sürücülerinin de korna çalarak destek verdiği görülmüştü.

Yerel basın, Lam'in dört aydır süren gösterilerde maske yasağı için acil durum yetkilerini kullanmasının beklendiğini duyurmuştu.

Aktivistler ve birçok meclis üyesi, maske yasağının geri tepeceği, işe yaramayacağı ve uygulanmasının zor olduğu görüşünü taşıyor.

04/10/2019 21:49