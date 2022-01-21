Hong Kong'dan gelen haber korkuttu...

Hong Kong'da bir evcil hayvan dükkanı çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı. Yetkililer hastalığın enfekte olmuş bir hamsterdan çalışana geçtiğine inanıyor ve bu nedenle ülkedeki binlerce hayvanın öldürülmesi kararı alındı. Bu bilgi henüz teyit edilmemiş olsa da, bilim insanları virüsün hayvanlarda mutasyona uğrayıp insanlarda yeni salgınlara yol açması olasılığından endişe duyuyor.

Hong Kong'daki hamster itlafı pek çok ülkede yankı buldu. Öldürülmeden önce hayvanları sahiplenmek ve evcil hayvan dükkanlarına giderek onları kurtarmak için satın almak isteyen pek çok kişi oldu.

ASIL TEHDİT VAHŞİ HAYVANLARDA

Aslında bu, hayvanlarda görülen pek çok salgından sadece sonuncusu. Geçen ay, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), 32 ülkede aslan ve kaplanlardan kedi ve köpeklere, vaşak ve vizonlara kadar 17 türde 625 salgın görüldüğünü bildirdi. Ancak bu hayvanların hemen hepsi hayvanat bahçesi ve kapalı alanlarda, testin ve karantinanın daha kolay olduğu yerlerdeydi.

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21/01/2022 18:50