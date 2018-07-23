Honor Note 10'un tüm özellikleri ortaya çıktı!

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin yan markası olan Honor, yeni amiral gemisi Honor Note 10'un 31 Temmuz'da gerçekleştirilecek lansman etkinliği ile birlikte resmi olarak tanıtılacağını bekleyenlerine açıklamıştı.

Ancak internete sızan detaylar sonucunda o güne kadar beklememize gerek kalmadı gibi duruyor. Çünkü Honor Note 10'un tüm teknik detayları gün yüzüne çıktı.

TENAA sızıntısına göre Honor Note 10, 6.95 inçlik bir ekrana sahip olarak gelecek. Çözünürlüğü Full HD+ olacak ekran LCD yerine AMOLED olacak. Huawei'nin en güçlü işlemcisi olan Kirin 970'ten güç alacak olan Honor Note 10, 8 GB'a kadar RAM, 512 GB'a kadar da dahili depolama alanı seçenekleri sunacak kullanıcılara.

Genel olarak teknik özellikleri bir araya getirecek olursak;

İşlemci: Huawei Kirin 970

RAM: 6GB/8GB

Depolama: 64GB/128GB/512GB+MicroSD

Ekran: 6.95 inç Full HD+ AMOLED

Arka Kamera: 16MP, f/1.8 diyafram + 24MP, f/1.8 diyafram

Ön Kamera: 13MP

Batarya: 4900mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Bağlantı: 4G VoLTE, WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC, USB Type-C

Huawei Honor Note 10, toplamda iki farklı renk seçeneği ile tüketicilerin karşısına çıkacak. (Mavi ve Siyah) Henüz ürünün tasarımı ve fiyat etiketi netliğini kazanmış değil. Muhtemelen ilerleyen zamanlar bu detaylar da internet alemine düşecektir. Bekleyip göreceğiz.