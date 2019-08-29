Hormon bozukluğunun nedeni bu olabilir!

Yaşadığınız adet düzensizliğinin, bir türlü veremediğiniz kiloların, sürekli artan iştahınızın nedeninin hormonlar olduğunu düşündünüz mü? Günlük hayatta karşılaşılan birçok sorunun arkasında hormonlarda yaşanan dengesizlikler olabilir. Bu, kimi zaman iştah sorunları olarak yansır kimi zamansa depresyon. Ancak önlem alınmadığında çok daha ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Nurcan Dalan, kadınlarda görülen hormon bozukluklarının nedenlerini anlattı.

Kadınlar erkeklere oranla daha fazla hormon problemi yaşıyor

Kadın hastalıklarında yaşanan artışın önemli bir nedeni de hormon dengesizliğidir. Birçok kadın çeşitli sebeplere bağlı olarak hormon problemleri yaşamakta ve bu durum başka hastalıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Özellikle de stres ve yanlış beslenme hormon dengesizliğinin en önemli nedenleri arasında kabul edilmektedir. Aynı zamanda yanlış yaşam tarzı alışkanlıkları hormonların dengesinin bozulmasında rol oynamaktadır. Kadınların erkeklere oranla daha fazla hormon problemi yaşamasının sebebi ise yaşamı boyunca geçirdiği dönemlerdir. Bunlar; adet görme, hamilelik ve menopozdur. Bu süreçlerde yaşanan fiziksel değişimler hormonal yapıyla doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla hormonlarda çok ciddi değişimler gözlemlenebilir.

Stres, hormonların dengesini bozabilir

Modern zamanların vebasına dönüşen stres, birçok hastalığın en önemli nedeni arasında gösteriliyor. Aynı durum hormonlar için de geçerli olduğundan özellikle de kronik stres kortizolün yükselmesi ile sonuçlanabiliyor. Ana stres hormonu olan kortizolün temel görevi kan basıncını yükseltmek, kan şekerini ve bağışıklık sistemini düzenlemektir. Ancak çok stresli olduğumuz durumlarda stres hormonları ciddi sorunlara yol açar. Yanlış beslenmeye sürükler ve şekere olan ihtiyacı arttırır. Aynı zamanda östrojen, insülin ile ilgili önemli sorunları beraberinde getirir.

Vücuda alınan toksinlere dikkat

Dışardan vücudumuza giren birçok toksin madde vardır. Bu toksinler hormonların doğal sistemini bozarak dengesizliklere yol açarlar. Üstelik bu toksinlerden kaçmak neredeyse imkansızdır. Çünkü her gün kullandığımız diş macununda yemek yediğimiz tabakta tuttuğumuz bardakta, sıktığımız parfümde bulunurlar. Bunlardan biri olan ksenoöstrojenler, tıpkı östrojen hormonuna benzer ve gerçek hormonların kaçmasına yol açar. Üreme sistemini bozan ksenoöstrojenler, üreme ve gelişim problemine yol açarlar.

İlerleyen yaş, hormon dengesizliğinin sebebi olabilir

Kadınlar yaş aldıkça hormonlarında önemli değişimler meydana gelir. Vücutlarında testesteron seviyesi erkeklerde olduğu gibi azalmaya başlar. Aynı şekilde östrojen seviyesinde düşüş yaşanır. Bu durum cinsel isteksizliğe, metabolizmanın yavaşlamasına, saç dökülmelerine, vücut sıcaklığının düşmesine, kalp hastalıklarına neden olabilir.

Hormon bozukluğunun belirtileri nelerdir?

Adet düzensizliği,

Akne problemleri,

Uyku problemleri,

Konsantrasyon güçlüğü,

Yorgunluk,

Depresyon,

Kilo alımı,

Bağırsak sorunları,

Vajinal kuruluk,

İştah,

Memede kistler,

Göğüslerde hassasiyet,

Kısırlık,

Saç dökülmesi,

Göz kuruluğu,

Aşırı tüylenme,

Kilo almak.

Hormon bozukluğunun yol açtığı hastalıklar nelerdir?

Polikistikover sendormu,

Erken menopoz,

Yumurtalık kanseri,

Birincil yumurta yetmezliği.

Hormon bozuklukları nasıl tedavi edilir?

Hormon bozukluğunun tedavisi, bozukluğun ortaya çıkma nedenine göre değişiklik göstermektedir. Bunun için öncelikle; fiziki muayeneler, ultrason görüntüleri ve laboratuvar testleriyle hormon dengesine neden olan faktörler belirlenir. Daha sonra ise uygun ilaç tedavisine başlanır. Östrojen ve progesteron formları içeren ilaçlar tercih edilir. Bunun yanı sıra hormon yenileme ilaçları ve çeşitli kremler kullanılarak hormonların dengelenmesi sağlanır.