HABER KIBRIS

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Horozoğlu, DP Gençlik Örgütü'nü Ziyaret Etti

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04/09/2019

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Horozoğlu, DP Gençlik Örgütü'nü Ziyaret Etti

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Genel Başkanı Nafiya Horozoğlu, Demokrat Parti (DP) Gençlik Örgütü Temsilcisi Erden Pekri ile görüştü.
DP’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede başta İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk gençleri ve Kıbrıs’ta yaşayan gençlerin sorunları olmak üzere gençliğin sorunları ele alındı.
Açıklamaya göre görüşmede, Kıbrıslı Türklerin yaşadıkları ülkelerde, kültürlerine, örf ve adetlerine sahip çıkması gerektiği vurgulandı.

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TAGS: Horozoğlu, DP Gençlik Örgütü
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