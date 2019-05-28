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Hortum 5 milyon insanı elektriksiz bıraktı

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28/05/2019

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Hortum 5 milyon insanı elektriksiz bıraktı

ABD'de geçen haftadan bu yana görülen hortum ve fırtınalar, Ohio eyaletini karanlığa gömdü. Çok sayıda eyalette yüzlerce ev enkaza dönmüş durumda.

ABD'nin Ohio ve Indiana eyaletlerinde etkili olan hortum  ve şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı, 5 milyon kişinin  elektriksiz kaldığı bildirildi.

CNN'de yer alan habere göre, Ulusal Meteoroloji Servisi yaptığı  açıklamada, hortum ve şiddetli fırtınanın Ohio ve Indiana eyaletlerinde etkili  olduğunu ve bazı bölgelerde hasara yol açtığını duyurdu.

Ohio'nun Dayton kentini vuran hortum sonucu çok sayıda kişinin  yaralandığı belirtildi.

Yetkililer, Ohio'da yaklaşık 5 milyon kişinin elektriksiz kaldığını  kaydetti.

Celina, New Madison, Laura, Dayton ve Laurelville'de hasar tespit  çalışmalarının yapılacağı ifade edildi.

Oklahoma'nın El Reno şehrinde hafta sonu etkili olan hortum ve  şiddetli fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Kentte ciddi hasara neden olan hortumda 10'dan fazla kişinin kayıp  veya yaralı olduğu açıklanmıştı.

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TAGS: Hortum 5 milyon insanı elektriksiz bıraktı, haber, kıbrıs,
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