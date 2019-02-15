Hoşkara: Nami yatırıma karşı!

Kıb- Tek Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Hoşkara, sadece yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu’nun değil, tüm yönetimin görevden alınması gerektiğini söyledi.

Kendisinin asla istifa etmeyeceğini söyleyen Hoşkara, “Sayın Bakan hiçbir zaman yönetimle uyumlu çalışmadı. Uluslararası ihale açmadık, Nami Bakanlar Kurulu kararı aldırmadı. Bir uyumsuzluk varsa, hepimizindir” dedi.

Hoşkara şu açıklamayı yaptı:

Bilmediğim şeyler olabilir, ama bildiğim bir şey var ki Kıb-Tek yönetim kurulunun oy birliği ile aldığı yatırım kararına Sayın Bakan Özdil Nami'nin hiç bir zaman onayı ve desteği olmamıştır. Yatırım kararı bakana rağmen alınmıştır. Uluslararası ihaleye çıkılamamasının nedeni ise Bakanın bu kararı Bakanlar Kuruluna götürmemesidir. Bu konular ile ilgili ve yönetim kurulunun aldığı kararlar ile ilgili de partimin her noktada bilgisi ve onayı olmuştur. Dolayısıyla, Bakan ve Kıb-Tek yönetim kurulu arasında uyumsuzluk olduğu doğrudur. Görevden almaların gerekçesi uyumsuzluksa eğer, bu kararın tüm yönetim kurulu üyeleri için geçerli olması gerekecektir.