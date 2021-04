How I Met Your Father, Barney Stinson'ı geri getirebilir

Hulu'da yayımlanacak How I Met Your Father dizisi, How I Met Your Mother'la bağ kurmak ve aradaki boşluğu doldurmak için Neil Patrick Harris'in canlandırdığı Barney Stinson karakterini kullanabilir.

Her ne kadar hikaye anlatım biçiminin önceki diziyle benzer olacağı belirtilse de şu ana kadar yapılan açıklamalardan How I Met Your Father'ın tam anlamıyla bir spin-off olmayacağı anlaşılıyor. Geleneksel olarak spin-off'lar orijinal diziden en az bir karakteri bir biçimde barındırıyor.

Ancak yeni diziye dair şu ana kadar böyle bir emare ortaya çıkmadı. Dizi temel olarak Hilary Duff'ın canlandıracağı Sophie karakterinin oğluna babasıyla nasıl tanıştığını anlatmasına dayanacak.

Sophie ve yakın arkadaşları New York'ta yaşarken flört uygulamalarıyla ve modern tanışma yöntemleriyle başlarından geçenler ekranlara gelecek.

Öte yandan How I Met Your Mother'dan karakterlerin yeni diziye ekleneceğine yönelik herhangi bir resmi açıklama gelmese de böyle bir geçiş için Barney mükemmel bir aday olabilir. Screen Rant'in haberine göre onu, Sophie'nin yolculuğuna dahil etmeninse pek çok yolu var.

Independent Türkçe, Screen Rant

Derleyen: Esra Güngör

28/04/2021 09:51