How I Met Your Mother’ın devamı geliyor

How I Met Your Mother'ın devam dizisi How I Met Your Father için onay çıktı. Başrolünde Hilary Duff'ın olduğu devam dizisinde Sophie karakteri, oğluna babasıyla nasıl tanıştığının hikayesini anlatacak.

Beyazperde'nin aktardığı habere göre, yeni dizi seyirciyi Sophie ve sıkı sıkıya bağlı arkadaş grubunun tam ortasına, 2021 yılına geri götüren bir hikaye olacak. Onlar, hayattan ne istediklerini sorgulayacak, flört uygulamaları ve sınırsız seçenekler çağında nasıl aşık olunacağını anlatacak.

Yeni dizinin, orijinal hikayeyle bağlantılı olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Yeni dizi, This Us'ın ortak yaratıcıları olan, yeni dizide yazar ve yönetici yapımcı olarak görev yapacak, aynı zamanda Love, Victor'ın ortak yaratıcıları Isaac Aptaker ve Elizabeth Berger'den geliyor.

How I Met Your Mother'ın yaratıcıları Carter Bays ve Craig Thomas da yönetici yapımcı olarak yer alıyor. Duff, başrolün yanı sıra yapımcılığı üstlenecek ve Adam Londy yardımcı yapımcı olarak görev yapacak. 20th Television orijinal seride olduğu gibi stüdyo olarak hizmet verecek. Aptaker ve Berger şu anda stüdyoda genel bir anlaşma altında.

"SABIRSIZLANIYORUM"

Duff, "Kariyerimde harika karakterleri canlandırdığım için inanılmaz derecede şanslıydım ve Sophie rolünü üstlenmeyi dört gözle bekliyorum. How I Met Your Mother"ın büyük bir hayranı olarak, Carter ve Craig'in bebeklerinin devamı konusunda bana güvenmeleri için onur duydum ve hatta biraz gerginim. Isaac ve Elizabeth mükemmeller, onlarla ve tüm dahileriyle birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

How I Met Your Mother, 2005-2014 yılları arasında dokuz sezon ve 200'ün üzerinde bölüm boyunca CBS'te yayınlandı.

Dizide Josh Radnor, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Jason Segel ve Alyson Hannigan rol aldı. Bob Saget, Radnor’un karakteri Ted Mosby’nin eski bir versiyonu olan anlatıcının sesini sağladı. CBS, Greta Gerwig'in rol aldığı ve Meg Ryan'ın anlatıcı olduğu How I Met Your Dad dizisi için 2013'te bir pilot bölüm siparişi verdi ama proje onaylanmadı.

22/04/2021 10:17