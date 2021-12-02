HP, adaylık başvurusunda mal varlıklarını istiyor

2022 Erken Genel Seçimlerle ilgili siyasi partilerde milletvekili kontenjan ve aday adaylıkları konusunda hareketlilik yaşanırken, Halkın Partisi’nde henüz adayların kamuoyuna yansımaması “HP aday bulamıyor dedikodularına” neden olurken, işin aslının öyle olmadığı Halkın Partisi’nde adaylık başvurularının titizlikle ele alınmasından dolayı adaylık sürecinin yavaş ilerlediği belirtildi.

Halkın Partisi’nde aday olanların mal varlıklarını partiye sunmalarının istendiği öğrenilirken, beyan edilen ve gerçekte olan varlıkların bir birini tutması isteniyor.

HP’de geçtiğimiz seçim sunulan ile araştırılan mal varlığının aynı olmaması nedeniyle bir adayın başvurusu iptal edilmişti.

Halkın Partisi’nde (HP) 29 Kasım’da başlayan aday adaylığı başvuruları, 4 Aralık Cumartesi saat 16.30’a kadar devam edecek. Aday belirleme seçiminin ise 11 Aralık Cumartesi günü yapılması planlanıyor.

HP’de Siyasal Partiler Yasası gereği her bir seçim bölgesinde uygulanacak yüzde 30 cinsiyet kotasının dışında, söz konusu yasaya uygun olarak her seçim bölgesinde o seçim bölgesindeki adayların beşte birinden fazla olmamak kaydıyla kontenjan adaya yer verilecek.

HP’de kamuoyuna yansıyan adaylıklar arasında Lefkoşa’dan Serhat Kotak bulunuyor.

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02/12/2021 17:04