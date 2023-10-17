HP: Bu yapılan Kıbrıs Türk halkının çağdaş ve ilerici düşünce yapısına müdahaledir

Halkın Partisi (HP), “Atatürkçü, laik ve demokratik ilkelere sahip Kıbrıs Türk halkının yapısına ve dokusuna ters yapılanmaların” nerden izin aldığı, kaynaklarını nerden sağladığı ve denetime tabi olup olmadıkları noktasında yetkililerin açıklama yapmasını talep etti.

HP, basında yer alan tarikatlarla ilgili haberler hakkında açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

“Bugün Kıbrıs internet gazetesinin dün ve bugün gündeme getirdiği, KKTC’nin çeşitli şehirlerinde bulunan ve Türkiye’deki çeşitli tarikatlara ait olduğu ifade edilen yapılanmalarla ilgili konuyu endişeyle takip etmekteyiz. Atatürkçü, laik ve demokratik ilkelere sahip Kıbrıs Türk halkının yapısına ve dokusuna ters bu tür yapılanmaların nerden izin aldığı, kaynaklarını nerden sağladığı ve denetime tabi olup olmadıkları noktasında yetkililerin açıklama yapması zorunludur. Eğitim Bakanlığı izni, kontrol ve uhdesinde verilmesi gereken din derslerinin, bu tür yapılanmalar tarafından verilmesi yasalara aykırıdır. Bu ülkeye Din İşleri Dairesi Başkanı olarak atanan kişinin geçmişte yaptığı açıklamalar ve okullardaki ders kitaplarıyla ilgili tartışmalara bakıldığı zaman Kıbrıs Türk halkının çağdaş ve ilerici düşünce yapısına müdahale olarak değerlendirmekteyiz. Bu ve buna benzer konularda, ilgili mercilerin gerekli adımları atması gerektiğinin bir kez daha altını çizer, bundan sonraki süreçlerin yakın takipçisi olacağımızı belirtiriz”