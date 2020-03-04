HP de Başbakan da rahatsız

Spor Dairesi’nde yaşanan gelişmeler, Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi arasında yeni bir kriz yarattı.

Daire’de ita amiri HP tarafından atanan Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan olmasına rağmen, Genel Yönetim Kurulu başkanı UBP’li Kemal Deniz Dana’nın “tek sorumlu” gibi davranması ilişkilerin gerilmesine neden oldu.

HP kanadının bu konudaki görüşlerini Başbakan Ersin Tatar’a ilettiğ, Tatar’ın bu yönde Kemal Deniz Dana’yı uyardığı belirtildi. Başbakan’ın son olarak, “Spor ile ilgili evrakları Mehmet Özbilgehan’dan” talep etmesi nedeniyle Kemal Deniz Dana’nın istifanın eşiğine geldiği de sızan bilgiler arasında.

Şimdi de istihdam

Spor Dairesi’nde son kavga ise istihdam üzerinden yaşanıyor. Kemal Deniz Dana’nın son genel yönetim kurulu toplantısında gündeme getirdiği ve fon olduğu gerekçesi ile, seçim yasaklarına girmeyeceği düşünülen Piyangolar Birimi’ne istihdam girişimine Halkın Partisi kanadı ciddi tepki göstermedi, genel müdür Özbilgehan’ın ise toplantıya katılmadığı belirtildi.

Son toplantıda daha önce kuruma istihdam edilen Genel Yönetim Kurulu üyesi ismin de katılarak istihdama onay vermesi tepkilere neden oldu.

Belirlenen isimlerin istihdamı için dört Yönetim Kurulu Üyesi’nin “evet” demesi gerekirken, gözler Umar Göker’e çevrildi. Yönetim Kurulu Üyesi Göker’in de, bu dönemde istihdam yapılmasının “siyasi” içeriğini düşünerek, onay vermediği belirtildi.

Dana rahatsız, istifa gündemde

Kemal Deniz Dana’nın ise, sık sık değişen kararlar nedeniyle partili ile başbakanlık arasında kalmaktan sıkıldığı ve istifayı gündeme aldığı belirlendi.

Biriken faturalar…

Spor Dairesi’nde bir diğer kavga ise, biriken faturaların ödenme zorluğu. Faturaların ödenme önceliğine rağmen, yeterli kaynağın olmaması, var olan kaynağın Gençlik Gücü’ne antrenman sahası yapılması projesine aktarılacak olması da yönetenlerin yaşadığı bir başka sıkıntı. Faturaların ödenmesi önceliğinde de HP ve UBP kanadı görüş ayrılıkları yaşıyor.

Sorumlu kim?

Genel Müdür, HP tarafından atanmış olmasına rağmen, tarihte ilk kez, Genel Yönetim Kurulu Başkanı’nın öne çıkması, sporun patronu gibi davranması Kemal Deniz Dana’ya olan tepkileri artırdı.

HP kanadının birçok faturadan habersiz olduğunu öne sürmesi, Dana’nın ise gereksiz hiçbir faturaya onay verilmediğini iddia etmesi yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Spor Dairesi’ndeki yetki karmaşasının, ülke spor yönetiminde de zafiyet oluşturması, seçim öncesi UBP ve HP arasında yeni bir gerilime yol açtı. Tatar’ın da gelişmelerden rahatsız olduğu ve bu konuyu ilk bakanlar kurulu toplantısında HP kanadı ile ele almayı planladığı öğrenildi.

04/03/2020 14:30