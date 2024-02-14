HP, DİSİ’yi ziyaret etti

Halkın Partisi (HP) heyeti, Güney Kıbrıs’ta DİSİ Partisi’ni ziyaret etti.

HP’den yapılan açıklamaya göre, DİSİ’nin daveti üzerine yapılan toplantıda HP Genel Başkanı Kudret Özersay ve beraberindeki heyet, DİSİ lideri ve Kıbrıs Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Anita Dimitriu ve DİSİ yönetiminde yer alan isimlerle görüştü.

Açıklamaya göre, Halkın Partisi görüşmede, Kıbrıs’ta karşılıklı kabul edilebilir ve yaşayabilir bir çözümden yana olduğuna ve bunun için de pragmatik ve yaratıcı yaklaşımlara olan ihtiyaca dikkat çekti. Açıklamada “Kıbrıs Rum siyasi partileri ile gerek Kıbrıs sorununun çözümü gerekse Kıbrıs’ta ve doğu Akdeniz bölgesinde iş birliği yapılması gereken konularla ilgili olarak sürekli diyalog halinde olmanın önemi açıktır. Halkın Partisi gerek DİSİ gerekse diğer Kıbrıs Rum siyasi partileri ile sürekli istişare içerisinde kalarak sorunlara aklıselim yaklaşımlarla makul çözümler bulmak için çalışmaktan yanadır” denildi.

HP heyetinde Merkez Yürütme Organı üyeleri Ahmet Tokatlıoğlu, Özgül Ezgin ve Duygu Uzun ile Dış Politika Danışmanı Serhat Kotak yer aldı.