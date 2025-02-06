HP Genel Başkanı Kudret Özersay 6 Şubat depremi dolayısıyla mesaj yayımladı

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06/02/2025

HP Genel Başkanı Kudret Özersay 6 Şubat depremi dolayısıyla mesaj yayımladı

 Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay,  6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli  depremin ikinci yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

-#isiasortakdavamız

Özersay X hesabından  yayımladığı mesajda, “Hava buz gibi, tam iki yıl önce binlerce canı, insanımızı, çocuklarımızı yitirdiğimiz o kara gün gibi, Adalet için, bir daha yaşanmaması için unutmayacağız, unutturmayacağız." diyerek  #6şubatdepremi, #adaletistiyoruz ve #isiasortakdavamız etiketlerini paylaştı.

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TAGS: HP, Kudret Özersay, 6 Şubat depremi
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