HP Genel Başkanı Kudret Özersay 6 Şubat depremi dolayısıyla mesaj yayımladı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ikinci yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

-#isiasortakdavamız

Özersay X hesabından yayımladığı mesajda, “Hava buz gibi, tam iki yıl önce binlerce canı, insanımızı, çocuklarımızı yitirdiğimiz o kara gün gibi, Adalet için, bir daha yaşanmaması için unutmayacağız, unutturmayacağız." diyerek #6şubatdepremi, #adaletistiyoruz ve #isiasortakdavamız etiketlerini paylaştı.