HP Genel Başkanı Özersay ve Milletvekili Adayları Lefkoşa Açık Pazarı’ndaydı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, milletvekili adayları, Lefkoşa İlçe Yönetimi ve üyeler dün Lefkoşa Açık Pazarı’nı ziyaret etti.

HP’den yapılan açıklamada, Özersay ve ekibinin hem alış veriş yaptığı, hem de vatandaşlarla sohbet ettiği, ekonomide yaşanan sıkıntıların aşılması noktasında da görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Esnafın HP’nin özellikle pandeminin başladığı dönemdeki performansından övgüyle söz ettiği, Özersay’ın sadece seçim döneminde değil, sürekli pazara gelerek vatandaşlarla sohbet ettiği de ifade edildi.

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13/12/2021 10:24