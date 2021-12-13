HP Genel Başkanı Özersay ve Milletvekili Adayları Lefkoşa Açık Pazarı’ndaydı

ads ads ads ads
13/12/2021

ads
ads
ads
HP Genel Başkanı Özersay ve Milletvekili Adayları Lefkoşa Açık Pazarı’ndaydı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, milletvekili adayları, Lefkoşa İlçe Yönetimi ve üyeler dün Lefkoşa Açık Pazarı’nı ziyaret etti.
HP’den yapılan açıklamada, Özersay ve ekibinin hem alış veriş yaptığı, hem de vatandaşlarla sohbet ettiği, ekonomide yaşanan sıkıntıların aşılması noktasında da görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Esnafın HP’nin özellikle pandeminin başladığı dönemdeki performansından övgüyle söz ettiği, Özersay’ın sadece seçim döneminde değil, sürekli pazara gelerek vatandaşlarla sohbet ettiği de ifade edildi.

13/12/2021 10:24
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Halkın Partisi, HP, Kudret Özersay
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.