HP: Hayvan refahı yasası tüzükleri için harekete geçilmeli

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26/08/2021

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HP: Hayvan refahı yasası tüzükleri için harekete geçilmeli

Halkın Partisi (HP) milletvekilleri, Uluslararası Köpek Günü nedeniyle gerçekleştirdikleri barınak ziyaretinde, hayvan refahı yasası altında yapılması gereken tüzükler için harekete geçilmesini istedi.

HP’den yapılan açıklamaya göre,  milletvekilleri, Uluslararası Köpek Günü nedeniyle Gazimağusa Belediyesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, bağışta bulundu. 

Barınak yetkilileriyle bir araya gelen  HP milletvekilleri, Hayvan Refahı Yasası altında yapılması gereken tüzüklerin bir an evvel ilgili bakanlık tarafından hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

26/08/2021 15:23
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TAGS: Halkın Partisi, hayvan refahı yasası, haber, kıbrıs, barınak
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