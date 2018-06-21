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HP Heyeti Güzelyurt Çarşısı ve Açık Pazar’ı Gezdi

 Halkın Partisi’nden (HP) bir heyet Güzelyurt Çarşısı ile Açık Pazar’ı gezerek esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

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21/06/2018

HP Heyeti Güzelyurt Çarşısı ve Açık Pazar’ı Gezdi
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HP’den yapılan açıklamaya göre, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Genel Sekreter Yenal Senin, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri, bazı milletvekilleri, Halkın Partisi Güzelyurt İlçe Başkanı Ramadan Durmazer ile bölge meclis üyesi adaylarından oluşan heyet vatandaşların sorunlarını dinledi, broşür dağıtarak projelerini anlattı.
 Halkın Partisi Güzelyurt İlçe Başkanı Ramadan Durmazer ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada “Yeni dönemde Güzelyurt Belediyesi bölge halkına daha yakın duracak, belediye meclis üyelerimiz çok çalışacak” şeklinde konuştu.

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TAGS:  Halkın Partisi, haber, kıbrıs
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