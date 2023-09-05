HP: Kaçak iş gücü konusunda yapılan açıklamalar gereken adımlar atılmazsa gerçekçi olmaktan uzak

Halkın Partisi (HP) Çalışma Hayatı Komitesi Başkanı ve Merkez Yürütme Organı üyesi Aral Moral, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu tarafından bir süredir kaçak iş gücüne karşı mücadele konusunda yapılan açıklamaların, gereken adımlar en erken zamanda atılmadığı durumda gerçekçi olmaktan çok uzak olduğunu ifade etti.

Moral yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkede sadece iş gücü olarak değil bazı işverenler açısından da çok ciddi kayıt dışılık durumları vardır, sorunların giderilmesini ve bunun yollarını doğru tespit etmeden tarih verilip gerçekçi olmayan açıklamalar yapılmamalıdır” dedi.

Aral Moral açıklamasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kaçak işçi ve işverenler konusunda sonuç alabilmek için hangi adımları atması gerektiğini de sıraladı. Moral hasta bakıcılar konusunda bir çeteleşmenin oluştuğuna vurgu yaptı ve tedbir alınacaksa acilen buralardan başlanması gerektiğini söyledi.

Moral, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun, kaçak iş gücüyle ilgili oldukça iddialı, bir o kadar da güzel ama gerçeklerle uyuşmadığını iddia ettiği sözler vermeye başladığını belirterek, “kaçak iş gücünü 4 ayda sıfırlayacağız” diyen Gardiyanoğlu’nun bunun için öncelikle teşkilat sayısını ele alarak kadro sayısını günün koşullarına güncellemesi, günceledikten sonra da kadrolu müfettişler ataması gerektiğini belirtti.

“Bu adımlar atılmadan söylenecek her söz sadece tribünlere oynamaktan öteye geçmeyecektir. diyen Moral, Kıb-Tek’teki işe alımları işaret ederek, “ Sayın Bakanın mensubu olduğu hükümetin ve partisinin, devlete gerekli kadroları sınav yaparak doldurmayacakları apaçık ortadadır. Kendisinden önce aynı görevde bulunan bakan arkadaşının ,kendi partisinden bir kişi olduğunu ve bugün bahsettiği sorunlara kendi hükümetinin kendi partisinin ve kendi bakanlarının aslında herhangi bir çözüm bulamadığının itirafı gibi bu açıklamaları yapması da manidardır.” ifadelerini kullandı.

Ülkede kaçak işçi yanında kaçak esnaf da bulunduğunu iddia eden Moral, Türkiye’de yaşanan depremden sonra ülkeye gelerek, izinsiz bir biçimde berber, marangoz ve benzeri alanlarda iş yapmaya başlayan; işveren konumunda olup kayıt dışı olan yapılar ortaya çıkmaya başladığını ifade etti.

Moral, Bakan Gardiyanoğlu kaçaklarla mücadele etmede samimiyse, hastanelerdeki hasta bakıcılar konusunda oluşan duruma müdahale edebileceğini, bu bakıcıların çoğunun kaçak olduğunu sözlerine ekledi.