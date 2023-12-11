HP kademeli çözüm çağrısını tekrarladı

Halkın Partisi (HP) Merkez Yürütme Organı üyesi Ahmet Tokatlıoğlu, Kıbrıs’ta kademeli çözümün mümkün olduğunu savunarak, liderlere adım atma çağrısında bulundu.

Tokatlıoğlu, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili yaptığı açıklamada, İkinci Dünya Savaşı sonrası Fransız-Alman kömür anlaşmasının Avrupa Birliği gibi bir konfederal yapıya uzamasının, adım adım kademeli bir çözümün mümkün olduğunun göstergesi olduğunu kaydetti.

Tokatlıoğlu, “Bu tarihsel örnek, Kıbrıs'ta kademeli bir çözümün mümkün olabileceğini gösteriyor. Ancak, Kıbrıs'taki mevcut durum, federal çözüm veya iki ayrı devlet gibi ana akım alternatiflerin gölgesinde kalmış ve gerçek çıkış yolu olabilecek kademeli yaklaşımlar yeterince dikkate alınmamıştır. Türkiye’nin son dönemde Türk-Yunan ilişkilerine ve özelde Kıbrıs sorununa yönelik Doğalgaz alanında çözümden önce işbirliği yapılması çağrısı umut vericidir” dedi.

Kıbrıs’ta bütünlüklü çözümün geçmişe göre daha da karmaşık bir hale geldiğini kaydeden Tokatlıoğlu,

şöyle devam etti:

“Ancak iç siyasetin etkisi ve siyasi egemenlik meseleleri, kademeli bir çözümün önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. Türk-Yunan ilişkilerindeki siyasi yakınlaşma ve güven artırıcı önlemlerin konuşulması, Kıbrıs sorununa da benzer bir yaklaşımın uygulanabileceğini gösteriyor. Ancak, iki toplumun günlük hayatlarına odaklanan, iş birliğine dayalı bir plan ve yol haritasına ihtiyaç vardır. Bu, iki toplumun işbirliği yapabileceği alanların belirlenmesi ve ara çözüm sürecinin tarafların kaygılarından arındırılması zorunluluğunu beraberinde getirir.”

İki toplumun siyasi erklere bu yönde adım atmaya çağıran Tokatlıoğlu, “Sorunun çözümü, sadece siyasi liderlerin kararlarına değil, aynı zamanda toplumların algılarına ve kabullerine de bağlıdır. Bu nedenle, kademeli bir çözüm süreci, her iki toplumun da katılımı ve desteğiyle şekillenmelidir” dedi.