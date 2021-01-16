HP Lefkoşa İlçe Başkanı Mehmet Manavoğlu Oldu

Halkın Partisi(HP) Lefkoşa kongresi yapıldı, partinin yeni ilçe başkanı Mehmet Manavoğlu oldu.

HP’den verilen bilgiye göre, HP Genel Başkanı Yenal Senin yaptığı konuşmada, Lefkoşa’nın en fazla nüfusun olduğu yer olarak siyaseten önem taşıdığının altını çizdi. Yenal Senin, yarın yapılacak genel kongreyle birlikte yeni bir döneme girileceğini söyledi.

MANAVOĞLU

Lefkoşa İlçe Başkanı Mehmet Manavoğlu ise yaptığı konuşmada, kişisel çıkarlar için değil, toplumsal kazanımlar için mücadele verdiklerini söyledi. Manavoğlu, “Bu görevin bir bayrak yarışı olduğu bilinciyle görev yaptığım süre içinde partimizi daha ileri taşıyabilmek için yönetim kurulumuz ile birlikte omuz omuza çalışacağız” dedi.

Önceki iki yönetimde de ilçede görev aldığını belirten Manavoğlu, partide görev alan her bireyin ailesinden zaman ayırarak, herhangi bir karşılık beklemeksizin tamamen ülke sevdasıyla çalıştığını söyledi.

HP GENEL KONGRESİ YARIN…

HP Genel Kongresi’nin yarın saat 10.00’da Lefkoşa Elysium Park’ta toplanacağı, genel başkanlık için tek adayın Kudret Özersay olduğu açıklanmıştı.

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16/01/2021 15:19