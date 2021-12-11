HP milletvekili aday listesini belirledi

Halkın Partisi, dün akşam parti meclisiyle 50 kişilik aday listesini ve sırasını belirledi.

Halkın Partisi (HP), dün akşam gerçekleştirdiği parti meclisi toplantısında 23 Ocak 2022’de gerçekleştirilecek erken genel seçim için 50 kişilik milletvekili adaylarını ve sıralarını belirledi. HP, 23 Ocak 2022 seçimleri için tüm adaylarını ve sıralarını belirleyen ilk parti oldu.

Oylama öncesi konuşma yapan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, çok önemli ve çok kritik bir eşikte olduğumuzu belirterek “Hiç bitmeyen uzun bir yolculuktayız, yeni bir dönemeçteyiz” dedi.

Ülkenin haline bakıldığı zaman hiç de iç açıcı bir durum olmadığının ortada olduğunu ifade eden Özersay, “Memlekete olan, halka olan sorumluluk gereği olarak, hepimiz başımızı biraz kaldırıp, ayağa kalkıp yürümek ve mücadele temek zorundayız” diye konuştu.

Gelinen noktada HP’nin 2016 yılında yola ilk çıkarken ve kuruluşunda ortaya koymuş olduğu ilkelerin, prensiplerin, olmazsa olmazların ne kadar yaşamsal önemli ve gerekli olduğunun ortaya çıktığına dikkat çeken Kudret Özersay sözlerini şöyle sürdürdü:

“BİZE DÜŞEN, ÜLKEYİ DEVLETİ AYAĞA KALDIRMAKTIR”

“Bugün içinde bulunduğumuz duruma baktığımız zaman, iyi ki bu yola çıkmışız, iyi ki bu mücadeleyi vermişiz, iyi ki bir yerden başlamışız diyoruz. İyi ki başladığımızdan daha da enerjik bir şekilde devam edeceğiz diyoruz. Bugün memlekete baktığımız zaman ekonomi yerlerdedir. Alım gücü yerlerdedir. İrade maalesef yerlerdedir. Anayasa, hukukun üstünlüğü maalesef yerlerdedir. Devletin itibarı yerlerdedir. Siyaset ve siyasete güven yerlerdedir. Meclis’in itibarı yerlerdedir. O zaman, bizim üzerimize düşen sorumluluk, yerlerde olan bu itibarı alıp ayağa kaldırmak için, ülkeyi, devleti ayağa kaldırmak için ve memleketi ayağa kaldırmak için, önce bizim ayağa kalkmamız lazım. hep birlikte bunu başaracağız.”

“KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN BİR ÜLKE İÇİN AYAKLARI YERE BASAN SİYASET LAZIM”

“Çok uzun bir süredir sürekli dile getirilen bir cümle var. Evet doğrudur. Bu ülkenin kendi ayakları üzerinde durması gerekir” diye konuşan Özersay, ülkenin kendi ayakları üzerinde durabilmesi için de önce ayakları yere basan önerilerin ortaya konması gerektiğini belirtti.

Özersay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Halkın Partisi’nin sorumluluğu, kendi ayakları üzerinde duran bir ülke yaratmak için ayakları yere basan öneriler sunmak zorundadır. Önce ayakları yere basan, gerçekçi politikaları ortaya koymamız lazımdır. Böylece kendi irademize ve devletimize sahip çıkabiliriz. Bu yola çıktığımız ilk günden itibaren çok büyük zorluklarla karşılaştık. Ülke sevgimizle bu yolu yürümeye başladığımızda, yoldan dönenler, yoldan çıkanlar oldu, zaten yoldan çıkanlar daha da yoldan çıkar bir hale gelenler oldu. Ama HP’nin sürdürdüğü siyaseti sayesinde devre dışı kalanlar oldu. Devleti zarara sokanlar oldu, onlar da devre dışı kaldı. Tek tek her birimiz omuz omuza verip bu mücadeleyi, samimiyetle, birbirimze yaslanarak yürümek zorundayız. Öyle bir statüko var ki, ancak ve ancak birbirimize sahip çıkarsak, bir birimizi seversek ve omuz omuza yürürsek başarılı olabiliriz.”

“ÇOCUKLUK ARKADAŞIM, MÜCADELE ARKADAŞIM, GARDAŞIM Tolga Atakan”

Geçen süre zarfında, ailesinden, yakınlarından, hayatından, profesyonel hayatından fedakarlık eden çok sayıda insan olduğuna dikkat çeken Özersay, “Ön cephede bu mücadeleyi sürdüren, bu noktaya kadar taşıyan milletvekilerimize ve ilçe başkanlarımıza teşekkür ederim Burada bulunan ve bulunmayan bir çok arkadaşımızın büyük emeği vardır. Bu hareket başladığında, emeğini ortaya koyan, çocukluk arkadaşım, mücadele arkadaşımın, gardaşım Tolga Atakan’ın da katısı büyüktür” dedi.

Özersay, Atakan’ın bir yere gitmediğini, yine partide en ön saflarda mücadele edeceğini ifade ederek, parti MYO’sunda yapılan teklifle Atakan’ın bu seçimde geçici genel sekreter olmasını parti meclisinin onayına sundu. Parti Meclisi oy birliğiyle, Atakan’ın seçim sürecinde geçici genel sekreter olarak görev yapmasını, ayakta alkışlayarak kabul etti.

Özersay, Atakan’la geçmişte olduğu gibi bu seçimde de omuz omuza bu mücadeleyi vereceklerini belirterek, “Başka türlü hevesleri olanların da hevesleri kurskalarında kalacaktır. Çünkü Tolga Atakan bizimledir”

“ANKETLERİN ORTAK NOKTASI, HP’NİN YÜKSELİŞTE OLDUĞUDUR”

Son zamanlarda çeşitli anketlerin yapıldığını anımsatan Özersay, tüm anketlerin de tek bir ortak noktada birleştiğini, o da Halkın Partisi’nin üçüncü parti ve yükselişte olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Özersay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geldiğimiz noktada partimiz toparlanmıştır, partimiz yükseliştedir. Geldiğimiz noktada partimiz bu ülkenin, bu devletin, halkın sigortasıdır. Bu seçim ülkenin geleceği açısından kritik bir noktadadır. Bu seçim HP’nin Kıbrıs Türk siyasi yelpazesinde doğru noktaya konumlanması noktasında önemlidir. HP bu seçimden sonra çok daha güçlü bir kurumsallaşmaya, üye yapısına, örgüt yapısına sahip olacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sadece ve sadece bu ülkenin insanının iyiliği, mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz.”

Özersay’ın konuşmasının ardından, aday adaylarının tanıtımına geçildi. Aday tanıtımı sonrası ise parti meclisinin aday belirleme ve sırlama seçimi gerçekleştirildi.

HP Parti Meclisi’nin belirlediği milletvekili adayları ve sıraları şu şekilde oldu:

Lefkoşa

1- Prof. Dr. Kudret Özersay- Akademisyen

2- Gülşah Sanver Manadoğlu – İş insanı

3- Serhat Kotak –İş insanı/ Mühendis

4- Teksen Köroğlu – Diş Doktoru

5- Kürşat Köseoğlu – Öğretmen

6- Devran Vudalı –Serbest meslek

7- Ersin Tünay –Öğretmen/müzisyen

8- Özgül Çırakoğlu – İşletmeci

9- Mustafa Kendir - Kamu Görevlisi

10 –Ahmet Dağcın – İşletmeci

11- Batuhan Cantay – İşletmeci

12- Nihan Güleryüz – İşletmeci

13- Zuhal Tunalı – İşletmeci

14- Volkan Bilal Emirkanı – Sigortacı

15- Ülkü Biranlı- Emlakcı

16- Yıldız Büyükçolpan Yılmaz- İşletmeci

Gazimağusa

Ayşegül Baybars – Avukat

Av. Dr. Berna Çelik Doğruyol – Avukat/ Akademisyen

Arda Kalfaoğlu – Bankacı

Tolga Özçelik – Memur

Ethem Akmercan –Emekli Bankacı

Raif İlkman – Hukukçu

Hüseyin Tabur- Bankacı /Eğitim Görevlisi

Oğuz Akançay – Turizm/Sigortacı

Çiler Demirtay – Beden Eğitimi Öğretmeni

İlknur Çetinkaya – Tüccar

Nazmiye Elçin Erbay – Yaşam Koçu

Orhan Delikuş – Market Sahibi

Recep Sayım – Tekstil Mühendisi

Girne

1- Erek Çağatay – Diplomat

2- Jale Refik Rogers – Genetik Uzmanı

3- Ahmet Tokatlıoğlu – İş İnsanı

4- Yusuf Avcıoğlu – Elektrik Mühendisi

5- Ledün Caymaz – Organizatör/İşletmeci

6- Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu – Akademisyen Ekonomist

7- Aydın Nevzat Erhuy – Öğretmen

8- Erhan Onuralp – Öğretim Görevlisi/Mimar

9 – Muhammet Ercan – Taksici

10- Bahadır Ünlü – Satın Alma Müdürü

11- Mert Cem Yılmaz - Muhasebeci

İskele

1- Ercan Beşerler - Bürokrat / Öğretmen

2- Kani Buranay – Öğretmen

3- Emin Onuş –Akademisyen

4- Havva Elkovan – Serbest meslek

5 –Hanife Demir – Avukat

Güzelyurt

1- Ramadan Durmazer – Muhasip

2- Mazlum Kortaş – Kamu Görevlisi

3- Selahaddis İskifoğlu – Serbest meslek

Lefke

1- Özdemir Şanlıdağ - Emekli Öğretmen

2- Safure Deniz –Serbest meslek

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11/12/2021 13:38