HP Milletvekili Rogers, Hükümet Ortakları ve Cumhurbaşkanını Eleştirdi

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25/10/2021

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HP Milletvekili Rogers, Hükümet Ortakları ve Cumhurbaşkanını Eleştirdi

 Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, meclisin geç açılmasını ve hükümetin muhalefeti saatlerce bekletmesini eleştirdi.

Rogers ayrıca erken seçim tarihinin UBP kurultayından sonra belirleneceği yönünde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “taraf olduğu” eleştirisinde bulundu.

Jale Refik Rogers yaptığı açıklamada, Meclis toplantısının geç açılmasıyla ilgili olarak “Halkı yakından ilgilendiren gündeme rağmen kendi arasında birlik olup meclisi bu saate dek açamayan hükümet temsilcileri” ifadelerini kullandı.

Seçim tarihinin UBP kurultayından sonra belirlenebileceği tutumu sergilediğinden dolayı da Cumhurbaşkanı Ersin Tatarın eleştirildiği açıklamada, “Burası parti devleti değil hukuk devletidir” dedi.

25/10/2021 16:42
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TAGS: Rogers, hp, Hükümet
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