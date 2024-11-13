HP parti meclisi olağanüstü toplanıyor

Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi (PM), gündemdeki konuları değerlendirmek üzere bugün olağanüstü bir toplantı yapıyor.

HP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe yönetimindeki üyelerin de katılımıyla genişletilmiş parti meclisi olarak yapılacak olan toplantıda hem hükümette yaşanan krizin hem de Meclis’te yaşanan tıkanma ve toplumdan tepki çeken davranışların ele alınması bekleniyor.

Açıklamada, genişletilmiş olağanüstü Parti Meclisi toplantısının saat 19.00’da Genel Başkan Özersay’ın çağrısı üzerine gerçekleştirileceği kaydedildi.