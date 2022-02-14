HP, seçim dönemi gelir ve harcamalarını açıkladı
Halkın Partisi (HP), 23 Ocak erken genel seçimleri dönemindeki gelir ve harcamalarını açıkladı.
14/02/2022
Halkın Partisi (HP), 23 Ocak erken genel seçimleri dönemindeki gelir ve harcamalarını açıkladı.
HP’den yapılan açıklamada, seçim döneminde partiye yapılan bağışlar ve kampanya giderleri olmak üzere detaylı bir şekilde harcamalar paylaşıldı.
Halkın Partisi’nin seçim dönemi gelir ve harcamalarıyla ilgili açıklamasına göre, seçim kaynakları şöyle:
SEÇİM KAYNAKLARI
“HP kaynaklarından ayrılan seçim bütçesi bir milyon 350 bin TL
Tekil şahıslar tarafından yapılan bağışlar 610 bin TL
Milletvekili adaylarından alınan bağış 550 bin TL
HP Seçim Bütçesi Toplamı 2 milyon 510 bin TL”
SEÇİM GİDERLERİ
HP seçim giderleri ise şu şekilde açıklandı:
“Prodüksiyon giderleri: 230 bin TL
Sosyal Medya Yönetim: 200 bin TL
Outdoor (Billboard) Reklam:348 bin 400 TL
Web-TV reklam: 131 bin 100 TL
Gazete reklam: 165 bin 100 TL
TV reklam: 109 bin 500 TL
Organizasyon/Toplantı/Etkinlik/Kamuoyu araştırma: 441 bin TL
Reklam Baskı Montaj: 175 bin TL
Matbaa giderleri: 176 bin TL
Lojistik Hizmet alım : 15 bin 470 TL
Danışmanlık giderleri toplamı: 38 bin 250 TL
Fotoğraf Hizmet Alım: 70 bin TL
Görsel Tasarım: 29 bin TL
Diğer giderler: 56 bin 180
Sandık temsilci genel giderleri 290 bin TL
Seçim giderleri toplamı 2 milyon 475 bin TL
Seçim bütçesinden artan toplam 35 bin TL
Parti kaynaklarına aktarılan toplam 35 bin TL”