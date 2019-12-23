HP sosyal medyadan start verdi

2020 Nisan ayında gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’ne kimi partiler resmi adaylarını duyurarak seçim startını başlatırken kimi partiler de sosyal medyadan seçim startı vermeyi tercih etti.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, henüz daha aday olacağına ilişkin açıklamayı yapmamış olmasına rağmen Halkın Partisi gönüllüleri Kudret Özersay’ın adaylığı için sosyal medyadan propagandaya başladı.

Hp’LİLER, “Toplumsal Barışı ve birliği sağlayacak bir lidere ihtiyaç vardır #BUİŞBAŞKA, Proaktif dış politika güdecek, uluslararası arenada görünür olacak bir lidere ihtiyacımız vardır, Doğal gaz sürecinde politika üretecek, Kıbrıs Türkü'nün haklarını koruyacak bir lidere ihtiyaç vardır, Kıbrıs Sorunu'nda paradigma değişikliği yaratacak bir lidere ihtiyaç vardır, Cumhurbaşkanlığı seçimi sıradan bir seçim değil, partilerin değil halkın seçimi olacak” sloganlarını kullanarak Özersay adaylığını açıklamasa da propaganda dönemini başlatmış oldu.

23/12/2019 11:20