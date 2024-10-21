HP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi, “Surlariçi Kadınlarıyla” bir araya geldi

Halkın Partisi (HP) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi, Lefkoşa’da “Surlariçi Kadınlarıyla” bir araya geldi.

HP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, toplantıda, “çocukların okul sonrası gidecekleri, sosyal faaliyet yapabilecekleri, oyalanacakları yerlerin olmaması, uyuşturucunun yaygın ve büyük bir tehlike olarak tehdit oluşturması, gece belli bir saatten sonra ciddi güvenlik sorununun oluşması, otopark sorununun inanılmaz boyutta olması” ve kiraların ucuz olması dolayısıyla burada kalmaya devam ettikleri konuları görüşüldü. Toplantıda, ebeveynler ve çocuklar arasındaki iletişim sorunundan dolayı yaşanan sıkıntı ve bunun gittikçe büyük bir sorun haline geldiği kaydedildi.

HP Girne ilçe Başkanı ve HP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi üyesi Çağın Çağatay Karataş, Halkın Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi olarak Surlariçi’nin kadınlarıyla bir araya geldiklerini belirterek, “Bu güzel ve özel kadınlarla bir arada olmak, konuşmak, dertleşmek, hepimize çok iyi geldi. Bu güzel kadınlar iyi ki varlar” dedi.