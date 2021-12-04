HP’de adaylık başvuru süresi bugün sona eriyor

Halkın Partisi'nde milletvekilliği aday adaylığı başvurularında son gün

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04/12/2021

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HP’de adaylık başvuru süresi bugün sona eriyor

Halkın Partisi'nde 2022 erken genel seçimleri için milletvekili adaylık başvuruları bugün sona erecek. Aday belirleme seçiminin 11 Aralık Cumartesi günü yapılması planlanıyor.

Milletvekilliği aday adaylığı başvuruları YDP, DP ve UBP’de sona erdi. 50 milletvekili adayı arasında yer almak için UBP’de 85, YDP’de ise 90 aday başvuru yaptı. TDP ise 10 Aralık’a kadar başvuru kabul edecek

Tüm milletvekillerinin aday olduğu HP’de şu ana kadar Serhat Kotak, Arda Kalfaoğlu ve Ersin Tünay’ın adaylık için müracaatta bulunduğu öğrenildi.

Girne’de ise Kıb-Tek Yönetim Kurulu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu ile Girne Eski İlçe Başkanı Ahmet Tokatlıoğlu aday adaylığı için başvuruda bulundu.

04/12/2021 14:13
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TAGS: HP’de adaylık başvuru
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