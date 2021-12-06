HP’de adaylık başvuru süresi uzatıldı

2022 Erken Genel Seçimler için Halkın Partisi’nde daha önce 4 Aralık’ta saat 16:30’da sona ereceği duyurulan milletvekilliği adaylık başvuruları sürüyor.

Elde edinilen bilgilere göre bazı ilçelerde yeterli aday sayısına ulaşılamadığı için başvuru süresinin uzatıldığı öğrenildi.

HP'de daha önce 11 Aralık’ta adayların belirleneceği açıklanmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından adayların netleştirilmesi için yapılacak oylamanın da önümüzdeki hafta bir güne alınacağı ifade edildi.

Tüm milletvekillerinin aday olduğu HP’de şu ana kadar Serhat Kotak, Arda Kalfaoğlu, Yusuf Avcıoğlu, Ahmet Tokatlıoğlu ve Ersin Tünay’ın adaylık için müracaatta bulunduğu öğrenildi.

HP, geçtiğimiz gün “Halk Odaklı Siyaset” strateji toplantısı yaptı.

Halkın Partisi Milletvekilliği aday adaylığı başvurusu için gerekli belgeler:

1) KKTC kimlik fotokopisi

2) Kısa özgeçmiş

3) Sabıka kayıt belgesi

4) Askerlik terhis belgesi (Erkek adaylar için)

5) İki adet vesikalık fotoğraf

6) İkametgah belgesi

7) Son üç yıla ait muhaceret kayıt belgesi. (Muhtardan temin edilecek)

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06/12/2021 10:47