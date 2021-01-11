HP'de ilçe kadroları yenilendi

Halkın Partisi (HP), hafta sonu Güzelyurt, İskele, Mağusa ve Girne’de düzenlediği kongrelerle ilçe başkanlarını ve ilçe yönetim kadrolarını yeniledi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, kongrelerde yaptığı konuşmada partinin beşinci yılını tamamladıklarını ancak pandemi nedeniyle bir kutlama yapamadıklarını, parti olarak yeni bir döneme girdiklerini söyledi.

Hem ilçelerdeki eski yönetimlere hem de yeni dönemde yeni ilçe yönetimde yer alarak elini taşın altına koyan herkese teşekkür eden Senin, “Kritik bir süreçten geçiliyor. Halkın içinden gelen bir parti olarak örgütlenme modeli üzerinde yeni bir yapılanma artık elzemdir. Siyasi sahneye çıkarken var olan söylemler partinin kuruluş felsefesinin temelini oluşturmaktadır. 17 Ocak’ta yapacağımız kurultay bizim yeniden yapılanarak yola çıkacağımız bir başlangıç olacak. Bizim için yapacağımız kurultay sadece bir genel başkan ya da parti meclisi seçimi değildir. Aynı zamanda geçirdiğimiz özeleştiri sürecinin ardından tüzükte yapılacak değişikliklerle daha demokratik, daha çağdaş bir yapıya sahip olmamızı sağlayacak, parti politikasının yenilenip geliştirileceği bir kongre olacaktır. Buna hem bizim hem de toplumun ihtiyacı vardır” ifadesini kullandı.

DURMAZER: “TABANDAN TAVANA BİR ÖRGÜTLENME MODELİYLE YAPI TAŞI OLACAĞIZ”

Güzelyurt İlçe Başkanı seçilen Ramadan Durmazer, yaptığı konuşmada, partinin kurulduğu günden itibaren bu yolu yürümekten onur duyduğunu söyleyerek, partinin farklı kollarında daha önce de görev aldığını belirtti.

Çıkar beklentisiyle değil, memleket gailesiyle yola çıkan ve o yolda yürüyen Halkın Partisi’nin bir üyesi olarak tecrübe kazandığını ifade eden Durmazer, “Özeleştiri yaptığımız ve daha tecrübelenerek yol aldığımız yeni dönemde, yeni bir ilçe yönetimi belirledik. Daha etkin ve daha çok çalışacağımız bir dönem olacak. Tabandan tavana yeni örgütlenme modeliyle bilgi akışını sağlayacak bir yapı taşı olacağız” dedi.

ÇAĞATAY: “BU MEMLEKETTE İYİ YÖNETİM VE DEĞİŞİMİN KAYNAĞI HALKIN PARTİSİ OLACAKTIR”

Girne İlçe Başkanlığı’na aynı ilçeden milletvekili olan Erek Çağatay seçildi. Çağatay, eski İlçe Başkanı Ahmet Tokatlıoğlu ve yönetim kuruluna, zor günlerde bu görevi üstlenip layıkıyla yerine getirdikleri için teşekkür ederek konuşmasına başladı.

Daha ileri bir noktaya götürmek için tüm gayretleriyle çalışacaklarını belirten Çağatay, “Halkın Partisi olarak ülkemizdeki kötü gidişe ‘dur’ diyecek iyi yönetim ve değişim anlayışıyla siyaset yapıyoruz. Özlediğimiz değişimi sağlamak ve yeni bir siyaset anlayışı inşa etmek amacıyla iktidarın ortağı olduk. Bugün ise muhalefet olarak bu amaca ulaşmak için aynı şevk ve kararlılıkla yürüyoruz. Sorumluluğumuz daha da artmıştır. Siyaset uzun soluklu bir olgudur, bunun bilinciyle heyecanımızı hiç kaybetmeden mücadeleye devam edeceğiz. Bu memlekette iyi yönetim ve değişimin kaynağı yine Halkın Partisi olacaktır. Bu, hiç kuşku duymadığımız bir gerçektir. Çünkü sorunlara çözüm ancak dürüstlük ve samimiyetle halkı için çalışan kişiler tarafından gerçekleştirilebilir. Halkın Partisi bu anlayışla kurulmuş bir partidir. Tek yapmamız gereken kararlılıkla çalışmaktır. Bizler halkın menfaatlerini ön planda tutarak akıl ve bilim ışığında çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Halkın Partisi, bu memlekette temiz siyaseti ve iyi yönetimi hakim kılacak yegane umuttur” ifadesini kullandı.

ÖZÇELİK: “HALKIMIZDAN ALDIĞIMIZ DESTEK YABANA ATILMAYACAK BİR DESTEKTİR”

Mağusa’nın yeni İlçe Başkanı Tolga Özçelik oldu.

Bilinen siyasi yaşamda yeni bir parti olarak yola çıkmanın zor olduğunu söyleyen yeni Başkan Özçelik, “Biz bunu hep birlikte başardık. Ön yargıları kırarak yola çıktık. Deneyimimiz eksikti ve alışılmış siyasi kültür kamu kaynaklarına dayanarak boş vaatlerle siyaset yapma üzerine kuruluydu. Buna yönelmeden dürüstlük, adalet, hukuk ve demokrasi değerlerini, insan ve toplumu temel alarak siyaset yapmaya çalıştık. Kişisel vaat olmadan yeni bir parti olarak halkımızdan aldığımız destek kimsenin yabana atamayacağı bir destektir. Zorlu şartlarda hükümette yer almamız bize siyasi tecrübe oldu” diye konuştu.

Özçelik, bundan sonra partiyi daha etkin ve daha güçlü kılmanın en önemli görevleri olduğunu sözlerine ekledi.

FIRAT: “İSKELE’DE ÇARPIK KENTLEŞMEYİ VE KÜLTÜREL MİRASIN ZARAR GÖRMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

İskele İlçe Başkanı seçilen isim ise Hicran Bayraktaroğlu Fırat oldu.

İskele’nin gelişmekte olan bir ilçe olduğunu söyleyen Fırat, “Çarpık kentleşmeyi, doğanın veya kültürel mirasların zarar görmesini engellemek için gelişmekte olan İskele’ye daha fazla dikkat edilmesi gerekmektedir. Yeni dönemde bunun için gerekli çalışmaları ve takipleri yapmak en büyük sorumluluğumuz olacaktır. İlçemizin diğer sorunlarını da dikkate alarak ‘daha fazla neler yapılabilir’i düşünerek bunların projelendirilmesi ve üst yönetime sunulması görevimiz olacaktır” diye konuştu. Fırat, ilçe içinde kaynaşmayı ve iletişimi daha iyi bir noktaya taşımayı hedeflediklerini de ifade etti.

Halkın Partisi’nin ilçelerdeki yeni kadrosu şöyle:

Güzelyurt İlçe Başkanı: Ramadan Durmazer

Yönetim: Turgut Alas, Safure Deniz, Turgut Ergel, Suna Tip, Salahaddin İskifoğlu, Sebahat Yıldırım, İmam Güçlü, Cem Başeğmez.

Girne İlçe Başkanı: Erek Çağatay

Yönetim: Derya Hoca, Fahrican Sarıoğlu, Kemal Derin, Nihan Güleryüz, Muhammet Ercan, Aydın Nevzat Erhuy, Erhan Onuralp, Cengiz Karataş.

Mağusa İlçe Başkanı: Tolga Özçelik

Yönetim: Ali Zararsız, Hande Kanatlı, Tuğçe Davulcuoğlu, Ali Gerçeker, Hüseyin Tabur, Oğuz Akançay, Batur Sağlamer, Ercan Şadan Elçin.

İskele İlçe Başkanı: Hicran Bayraktaroğlu Fırat

Yönetim: Mustafa Dilmaç, Ersin Şemi, Mustafa Haslıel, Dağan Aydener, Emin Onuş, Sinan Erhan Gece, Havva Elkovan, Yüksel Güzel.

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11/01/2021 14:26