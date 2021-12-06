HP'de Milletvekilliği adaylığı için başvurular 60'ın üzerinde
HP, milletvekilliği için Parti’ye 60’ın üzerinde adaylık başvurusu yapıldığını bildirdi.
06/12/2021
Halkın Partisi (HP), milletvekilliği için Parti’ye 60’ın üzerinde adaylık başvurusu yapıldığını bildirdi.
HP’den yapılan açıklamada, 60’ın üzerinde adaylık başvurusu yapıldığı, 50 kişilik milletvekili aday listesinin nihai şeklini alacağı ön seçim için çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği belirtildi.
Açıklamada, partinin 23 Ocak erken genel seçimine yönelik çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiği de kaydedildi.