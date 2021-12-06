HP'de Milletvekilliği adaylığı için başvurular 60'ın üzerinde

HP, milletvekilliği için Parti’ye 60’ın üzerinde adaylık başvurusu yapıldığını bildirdi.

ads ads ads ads
06/12/2021

ads
ads
ads
HP'de Milletvekilliği adaylığı için başvurular 60'ın üzerinde

Halkın Partisi (HP), milletvekilliği için Parti’ye 60’ın üzerinde adaylık başvurusu yapıldığını bildirdi.

HP’den yapılan açıklamada, 60’ın üzerinde adaylık başvurusu yapıldığı, 50 kişilik milletvekili aday listesinin nihai şeklini alacağı ön seçim için çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği belirtildi.

Açıklamada, partinin 23 Ocak erken genel seçimine yönelik çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiği de kaydedildi.

06/12/2021 14:40
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: hp, aday, özersay, halk, seçim, haberkıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.