'HPV Aşısı' projesi kapsamında 5 çocuğa ilk doz HPV aşısı yapıldı

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25/12/2023

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'HPV Aşısı' projesi kapsamında 5 çocuğa ilk doz HPV aşısı yapıldı

Mağusa Ravelin Lions Kulübü tarafından yürütülen ve Desdemona Lions Kulübü tarafından desteklenen “HPV Aşısı” projesi kapsamında ilk 5 çocuğa ilk doz aşıları yapıldı.

Proje organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, ailesinde kanser öyküsü bulunan 9-12 yaş arası kız çocuklarına yönelik proje kapsamındaki ilk aşıların Kolon Hastanesi’nde yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, projeye destek olan Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu'na, Bosfarma İlaç ve Danışmanlık yetkilisi Selçuk Özceada'ya, Kolan Hastanesi yönetimi ve Başhekimi Celal Bölükbaşı'na uygulamayı yapan Op. Dr. Emine Kanmaz Süthan'a ve ekibine, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail'e teşekkür edildi.

25/12/2023 13:46
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TAGS: HPV, Aşısı, proje, Mağusa, Ravelin, Lions Kulübü
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