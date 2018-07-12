Hrant Dink cinayeti davasında 2 tahliye

Agos Gazetesi’nin 19 Ocak 2007 tarihinde öldürülen Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in suikastına ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada, tutuklu yargılanan dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ve İstihbarat Şube MüdürüBinbaşı Metin Yıldız'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmedildi.

Agos'ta yer alan habere göre, Dink davası İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. Mahkeme Heyeti ara kararında, Trabzon İl Jandarma Alay Komutanı Ali Öz ve Trabzon Jandamra İstihbarat Şube Müdür Metin Yıldız’ın tahliyesine karar verdi. Heyet, Öz hakkında ev hapsine Yıldız hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi.