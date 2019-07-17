Hrant Dink davasında 3 sanık hakkında karar
17/07/2019
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Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin ana dava hükümlülerinden Erhan Tuncel'e 99 buçuk yıl, Ogün Samast'a 2 buçuk yıl, Yasin Hayal'e ise 7,5 yıl hapis cezası verildi.
Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğu gerekçesiyle dosyası ayrılan ana dava hükümlülerinden Erhan Tuncel'e 99 buçuk yıl, Ogün Samast'a 2 buçuk yıl, Yasin Hayal'e ise 7 buçuk yıl hapis cezası verildi.
Dink'in öldürülmesine ilişkin birtakım suçlar yönünden ayrılan dava kapsamında 99,5 yıl hapse çarptırılan Erhan Tuncel'in tutuklanmasına karar verildi.