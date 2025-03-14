Hristodoulides Cenevre öncesi BKP ve YKP’li siyasiler ile bazı sendikacıları kabul etti

Rum Lider Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorunuyla ilgili gelecek hafta yapılacak genişletilmiş toplantı için İsviçre’nin Cenevre şehrinde gerçekleşecek toplantı öncesinde bir grup Kıbrıslı Türk’ü Başkanlık Sarayı’nda kabul etti.

Cyprus Mail’in haberine göre, YKP’den Murat Kanatlı ve BKP’den İzzet İzcan ve bazı sendikacıların yer aldığı heyetle yapılan görüşmeyi, Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Viktor Papadopoulos “verimli” diye tanımladı

Papadopoulos, Hristodulidis’in Kıbrıslı Türk grubun endişelerini “dikkatle dinlediğini” belirtti.

“Ayrıca onlara, Cenevre’de bu konferansın olumlu bir sonuca ulaşabilmesi için elinden geleni yapacağına ve oraya belirli öneriler ve hedeflerle gittiğine dair güvence verdi,” diye ekledi.