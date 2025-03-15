Hristodoulides, Cenevre öncesi video mesajı yayınladı: “ Kıbrıs’ta Tek Çözüm Temeli, siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli federasyon”

Cumhurbaşkanı Nikos Hristodoulides, Birleşmiş Milletler’in himayesinde Cenevre’de yapılacak olan gayri resmi genişletilmiş toplantıya katılmak için yola çıkmadan önce bir televizyon mesajı yayımladı.

Mesajında şunları söyledi:

“Bu toplantıya tamamen ciddiyetle ve Kıbrıs Sorunu’nun çözümüne yönelik müzakerelerin 2017 yazında Crans-Montana’da kesildiği yerden, belirlenen çerçeveye dayalı olarak yeniden başlatılmasına olanak sağlayacak anlamlı bir tartışma yapılması hedefiyle katılıyorum” Hristodoulidis, “Yarın Cenevre’ye gidiyorum,” diyerek, “Kıbrıs Sorunu’na dair 17-18 Mart 2025 tarihlerinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin himayesinde yapılacak gayri resmi genişletilmiş toplantıya katılmak için gidiyorum” şeklinde konuştu Hristodoulides, toplantının 15 Ekim’deki New York toplantısının bir sonucu olduğunu belirterek, “Bu, Kıbrıs Sorunu’nda gözlemlenen hareketlilikle ve uluslararası toplum tarafından tanınan belirgin siyasi irademizle şekillenen bir gelişmedir.” dedi.

Ayrıca, “Biz hareketin inisiyatifini aldık ve herkes tarafından tanınan samimi bir siyasi irade sergiledik” diye ekledi. Cumhurbaşkanı, “Hazırız,” diyerek, “ama aynı zamanda yapıcı olabilmek için de hazırlıklıyız. Müzakerelerin kazanımlarına odaklanarak, sürecin aktif kalmasını sağlayacak bir sonuç elde etmek amacıyla çalışacağız” dedi. Hristodoulides, ayrıca “Genişletilmiş toplantılara katılma pratiği gereği, 1960 Anlaşmaları’na taraf olan tarafları içeren bu toplantıda, Cumhurbaşkanı sıfatımla Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ve aynı zamanda Kıbrıslı Rum toplumunu da temsil edeceğim” ifadelerini kullandı.

Son olarak, uluslararası ve bölgesel gelişmeler ışığında, “Uluslararası Hukuk, Birleşmiş Milletler Şartı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa Birliği’nin değerlerine saygı göstermek, korumak daha da hayati hale gelmiştir,” dedi Ve ekledi: “Uluslararası toplumun görüşü, Kıbrıs Sorunu’nun çözüm temeli olarak sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararlarıyla belirlenen, siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli federal bir çözümü kabul etmektedir. Bu tek seçenektir.”