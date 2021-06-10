Hristodoulides ile Borrell Kıbrıs sorununu ve Doğu Akdeniz’i görüştü

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10/06/2021

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Hristodoulides ile Borrell Kıbrıs sorununu ve Doğu Akdeniz’i görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulides, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Kıbrıs sorununu ve Doğu Akdeniz’i ele aldı.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulides, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın tweetine göre Hristodoulides ve Borrell, Doğu Akdeniz’deki ve Kıbrıs sorunuyla ilgili son gelişmeleri ele aldı.

10/06/2021 21:42
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TAGS: rum, hristoudiles, borrel, görüşme, haberkibris
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